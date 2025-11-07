Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan, Dünya Şampiyonu Oldu

ABB ASKİ Spor Kulübü, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza atan Dünya Şampiyonu Merve Dinçel Kavurat ve Dünya Şampiyonu Emine Göğebakan'ı ağırladı.

Üst üste 2'nci kez Dünya Şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat ve sporculuk kariyerinde ilk defa Dünya Şampiyonu olan Emine Göğebakan kulüp düzeyinde bağlı oldukları ASKİ Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Batıkent'te bulunan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen buluşmaya ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, antrenörler, kulüp yöneticileri ile dünya şampiyonu sporcuların aileleri katılım gösterdi. Etkinlikte, sporcuların elde ettiği başarılar kutlanırken, gelenekselleşen kutlama pastası da kesildi.

Burada konuşan ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, ASKİ Spor Kulübü olarak Dünya Şampiyonası'nda 2 Dünya şampiyonluğu ve bir gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "5 sporcuyla katıldığımız dünya Şampiyonası'nda 2 sporcumuzun dünya şampiyonu olması çok önemliydi. Özellikle Merve(Kavurat) kardeşimizin üst üste 2'nci kez dünya şampiyonluğu ve Emine(Göğebakan) kardeşimizin de ilk defa dünya şampiyonu olması Cumhuriyet tarihindeki bir ilki gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek takım halinde dünya şampiyonu oldular. Sporcularımızın emeklerine sağlık. Ben gençlere her zaman destek veren onursal başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2028 Olimpiyatları'na emin adımlarla gidip, orada muvaffak ve muzaffer olup Dünya Şampiyonası'ndan nasıl döndüysek, 2028 Olimpiyatları'ndan da altın madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.