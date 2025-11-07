Haberler

Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan, Dünya Şampiyonu Oldu

Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan, Dünya Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABB ASKİ Spor Kulübü, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda başarı gösteren Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan'ı kutlamak için etkinlik düzenledi. Merve, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olurken, Emine de kariyerinde ilk kez bu unvanı kazandı.

ABB ASKİ Spor Kulübü, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza atan Dünya Şampiyonu Merve Dinçel Kavurat ve Dünya Şampiyonu Emine Göğebakan'ı ağırladı.

Üst üste 2'nci kez Dünya Şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat ve sporculuk kariyerinde ilk defa Dünya Şampiyonu olan Emine Göğebakan kulüp düzeyinde bağlı oldukları ASKİ Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Batıkent'te bulunan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen buluşmaya ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, antrenörler, kulüp yöneticileri ile dünya şampiyonu sporcuların aileleri katılım gösterdi. Etkinlikte, sporcuların elde ettiği başarılar kutlanırken, gelenekselleşen kutlama pastası da kesildi.

Burada konuşan ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, ASKİ Spor Kulübü olarak Dünya Şampiyonası'nda 2 Dünya şampiyonluğu ve bir gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "5 sporcuyla katıldığımız dünya Şampiyonası'nda 2 sporcumuzun dünya şampiyonu olması çok önemliydi. Özellikle Merve(Kavurat) kardeşimizin üst üste 2'nci kez dünya şampiyonluğu ve Emine(Göğebakan) kardeşimizin de ilk defa dünya şampiyonu olması Cumhuriyet tarihindeki bir ilki gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek takım halinde dünya şampiyonu oldular. Sporcularımızın emeklerine sağlık. Ben gençlere her zaman destek veren onursal başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2028 Olimpiyatları'na emin adımlarla gidip, orada muvaffak ve muzaffer olup Dünya Şampiyonası'ndan nasıl döndüysek, 2028 Olimpiyatları'ndan da altın madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.