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Mertens karar değiştirdi, Galatasaray tetikte! Katar kulübüyle görüşmeler başladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, daha önce dikkate almadığı Katar'dan gelen teklifi bu kez değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızın son kararına göre, Katar kulübünün teklifi üzerine düşünecek.

Dries Mertens, Galatasaray'dan ayrılabilir. Kendisine teklif yapan Katar kulübünü değerlendirmeye alan Belçikalı yıldızın teklifi kabul etmesi durumunda gözler sarı-kırmızılılara çevrilecek.

KATAR KULÜBÜNÜN TEKLİFİNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmak istemesi halinde sarı-kırmızılılar, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verecek.

Mertens karar değiştirdi, Galatasaray tetikte! Katar kulübüyle görüşmeler başladı

MERTENS'İN KARNESİ

Dries Mertens geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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