Mertens karar değiştirdi, Galatasaray tetikte! Katar kulübüyle görüşmeler başladı

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, daha önce dikkate almadığı Katar'dan gelen teklifi bu kez değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızın son kararına göre, Katar kulübünün teklifi üzerine düşünecek.