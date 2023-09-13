Mertens karar değiştirdi, Galatasaray tetikte! Katar kulübüyle görüşmeler başladı
Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, daha önce dikkate almadığı Katar'dan gelen teklifi bu kez değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızın son kararına göre, Katar kulübünün teklifi üzerine düşünecek.
Dries Mertens, Galatasaray'dan ayrılabilir. Kendisine teklif yapan Katar kulübünü değerlendirmeye alan Belçikalı yıldızın teklifi kabul etmesi durumunda gözler sarı-kırmızılılara çevrilecek.
KATAR KULÜBÜNÜN TEKLİFİNE GÖRE KARAR VERİLECEK
Fanatik'te yer alan habere göre; Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmak istemesi halinde sarı-kırmızılılar, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verecek.
MERTENS'İN KARNESİ
Dries Mertens geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Haberler.com / Spor