Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Futbolu bırakacağı konuşulan Dries Mertens'e sürpriz bir talip çıktı. Belçika ekibi Gent, altyapısından yetişen Dries Mertens ile iletişime geçerek yıldız oyuncunun 1 sezon Gent forması giymesini istediklerini dile getirdi.
Galatasaray'dan ayrılacağı açıklanan Dries Mertens'in futbolu bırakacağı konuşuluyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
GENT'TEN MERTENS'E MESAJ
Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekibi Gent, altyapısından yetiştiği Dries Mertens'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Belçika kulübünün yıldız oyuncu ile iletişime geçerek ''Futbolu şu an bırakma, 1 sezon bizimle oyna ve başladığın yerde bitir'' dediği öğrenildi. Haberde, 38 yaşındaki yıldız Mertens'in Gent Kulübü'ne bir cevap vermediği ancak futbolu bırakma kararının arkasında duracağı iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 51 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, kulübü ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.