Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Galatasaray'dan ayrılacağı açıklanan Dries Mertens'in futbolu bırakacağı konuşuluyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

GENT'TEN MERTENS'E MESAJ

Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekibi Gent, altyapısından yetiştiği Dries Mertens'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Belçika kulübünün yıldız oyuncu ile iletişime geçerek ''Futbolu şu an bırakma, 1 sezon bizimle oyna ve başladığın yerde bitir'' dediği öğrenildi. Haberde, 38 yaşındaki yıldız Mertens'in Gent Kulübü'ne bir cevap vermediği ancak futbolu bırakma kararının arkasında duracağı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 51 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, kulübü ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.