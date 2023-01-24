Mert Müldür'ün menajerinden flaş Galatasaray açıklaması: Yaz döneminde gelişme olabilir

Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Mert Müldür için menajerinden açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan futbolcu için yapılan açıklamada devre arasında bu transferin ihtimalinin bile olmadığını vurgulayan Max Hagmayr, "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor. Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine." açıklamasını yaptı.

23 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hagmayr, Radyospor'a yaptığı açıklamada devre arasında transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.

"ESKİ FORMUNU YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Max Hagmayr, "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor. Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine." ifadelerini kullandı.

"YAZIN NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Galatasaray, Mert konusunda sizinle temasa geçti mi? sorusuna da cevap veren Max Hagmayr "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken. Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz. Yaz döneminde gelişme olabilir." dedi. Sassuolu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle 20 maçta forma giyemedi.