Mert Müldür'den bu sezonki ilk gol sevinci

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Konyaspor maçında kaydettiği golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bir gol de Mert Müldür'den geldi. Mert'in, 30. dakikada ceza sahasında karambolde yaptığı vuruşta savunmaya çarparak havalanan top filelerle buluştu.

Bu sezon ligde 3. kez ilk 11 başlayan milli futbolcu, Nelson Semedo'nun sakatlığı sonrası aldığı formayla 2 maçta performansıyla dikkat çekti.

Mert Müldür, bu sezon ligde 8, Avrupa kupalarında 6 maçta süre aldı.

Mert, Konyaspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL