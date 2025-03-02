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Mert Müldür, Antalyaspor'a Karşı Gol Attı

Mert Müldür, Antalyaspor'a Karşı Gol Attı
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Müldür, Antalyaspor ile oynanan maçta 9. dakikada attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 2. gol sevincini yaşadı. Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Antalyaspor maçıyla bu sezon Süper Lig'de 2. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de açılış golün Mert Müldür'den geldi. Müldür, 9. dakikada kullanılan kornerde ön direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçta gösterdiği performansla alkış toplayan 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü attı. Mert Müldür, ligin 19. haftasında Konyaspor ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

Ligde 2 de asisti bulunan Müldür, 12'si 11'de olmak üzere 22 maçta görev yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta oynayan Mert Müldür, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi.

Mert, karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Alexander Djiku'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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