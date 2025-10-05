Mert Hakan Yandaş ve Samsunspor taraftarı arasında gerilim

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

MERT HAKAN YANDAŞ TARAFTARLA TARTIŞTI

Samsunspor-Fenebahçe karşılaşmasında maç 0-0 devam ettiği sırada kadroda yer almayan ancak tribünlerde bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor tribünleri arasında olaylar çıktı. Sakatlığı devam ettiği gerekçesiyle maçı tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, Samsunspor taraftarlarıyla bir tartışma yaşadı.

TRİBÜNE ÇEVİK KUVVET GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çıkan tartışmanın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı.