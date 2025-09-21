Haberler

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Genel Kurulunda Oyunu Kullandı

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Genel Kurulunda Oyunu Kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oyunu kullandı. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve kongre üyeleri Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklar da oy kullandı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, başkanlık için oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma için kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oyunu kullanıyor.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da erken saatlerde alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Jose Mourinho, ileride görev alacağı takımı resmen açıkladı

İleride görev alacağı takımı resmen açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de kongreye damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar! Maça gider gibi sandığa hücum ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.