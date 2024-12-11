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Mert Hakan Yandaş 2024'e damga vurdu

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Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcu oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, takımda çok fazla forma şansı bulmasa da saha dışındaki hareketleriyle de futbolseverlerin ilgisini çekti.

2024'E DAMGA VURDU

Yandaş, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcu oldu. İkinci sırada ise Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi yer aldı.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-lacivertli formayla toplamda 136 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, söz konusu mücadelelerde toplamda 10 gol atarken 24 de asist kaydetti.

Mert Hakan Yandaş 2024'e damga vurdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ADAM GİBİ ADAM KAPTAN KOMUTAN

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıOrhan Demir:

kim bu?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fener medyası sürekli bu zevata yer verdiği için millet kim bu diye arama yapıyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCihan Babacan:

ÇOK HAVLADIĞI İÇİN CİNSİNİ ARAŞTIRMIŞLARDIR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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