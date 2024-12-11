Mert Hakan Yandaş 2024'e damga vurdu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, takımda çok fazla forma şansı bulmasa da saha dışındaki hareketleriyle de futbolseverlerin ilgisini çekti.

2024'E DAMGA VURDU

Yandaş, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcu oldu. İkinci sırada ise Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi yer aldı.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-lacivertli formayla toplamda 136 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, söz konusu mücadelelerde toplamda 10 gol atarken 24 de asist kaydetti.