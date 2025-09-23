Haberler

Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü
Güncelleme:
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü
Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma yaratmıştı. Seçim akşamına ait olduğu iddia edilen bir görüntüde Yandaş'ın telefonla seçimin gidişatı hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma konusu oldu.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığını öğrenmek için görevlilerden ve Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi. Konuyla ilgili resmi bir araştırma başlatıldı.

BOMBA GÖRÜNTÜ

Tartışmalar devam ederken, seçim akşamına ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın telefonla konuşarak seçimin gidişatı hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Takımın maçı olduğu sırada bu şekilde gelişmeleri takip etmesi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da artırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

öf bu bilgi alsa nolur almasa nolur baydiniz sizde iyice haber diye

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bakın buna yapılacak en buyuk iyilik bunu psiko tedaviye sevketmektir futbolculuğundan zaten bişey olmadı olmaz da bari kalan ömründe ruh sağlığı düzelsin gerçek söylüyorum bunun bir derdi var tedavi olması lazım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hani yaz tatili dönüşü çocuğun hevesi kaçtı diye yol kenarına bırakılan sahipsiz şeyler varya hah burada o manzarayı gördüm :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
