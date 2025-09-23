Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma konusu oldu.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığını öğrenmek için görevlilerden ve Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi. Konuyla ilgili resmi bir araştırma başlatıldı.

BOMBA GÖRÜNTÜ

Tartışmalar devam ederken, seçim akşamına ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın telefonla konuşarak seçimin gidişatı hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Takımın maçı olduğu sırada bu şekilde gelişmeleri takip etmesi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da artırdı.