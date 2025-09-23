Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü
Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma yaratmıştı. Seçim akşamına ait olduğu iddia edilen bir görüntüde Yandaş'ın telefonla seçimin gidişatı hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma konusu oldu.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığını öğrenmek için görevlilerden ve Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi. Konuyla ilgili resmi bir araştırma başlatıldı.
BOMBA GÖRÜNTÜ
Tartışmalar devam ederken, seçim akşamına ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın telefonla konuşarak seçimin gidişatı hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Takımın maçı olduğu sırada bu şekilde gelişmeleri takip etmesi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da artırdı.