Mert Hakan derbi sonrası kıyameti kopardı: Efendi duralım diyoruz ama ağır konuşacağım

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Mert Hakan Yandaş'tan çok sert açıklamalar geldi. Güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını ifade eden Mert Hakan, "Güvenlik görevlisi geldi saldırdı. Polis görevlisi sanırım geldi saldırdı. Sakin olun ya. Daha ağır konuşacağım, biz de bu vatanın evladıyız. Sadece futbol oynuyoruz, dünyayı kurtarmıyoruz" dedi.

Dünya Kupası'na verilen ardından yeniden başlayan Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti

MERT HAKAN ÇILDIRDI

Oyuna sonradan dahil olan Mert Hakan, maç sonu isyan etti. Kulübede sarı kart gören Mert Hakan, çok sert açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİ OYNAMAYA ÇALIŞTIK"

10 kişi kalmayı beklediklerini ifade eden Mert Hakan, "İkinci yarıda, her Trabzonspor maçında olduğu gibi 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi nasıl oynanır diye de çalışmıştık" dedi.

"BANA HAREKET YAPIYOR"

Güvenlik görevlisinin saldırdığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor gol sonrasında. Geçen sene son maç aynı şeyler. Adam beni korumakla görevli, golden sonra bana hareket yapıyor" diye konuştu.

"BİZ DE BU VATANIN EVLADIYIZ"

Mert Hakan sözlerini şöyle tamamladı: "Güvenlik görevlisi geldi saldırdı, galiba polis görevlisi geldi saldırdı. OLay sakinken. Daha ağır konuşacağım ama konuşmayacağım. Biz de bu vatanın evladıyız. Bir sakin olun, sadece futbol oynuyoruz. Herkes işini yapsın. Dünyayı kurtarmıyoruz."