Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
Beşiktaş'ın kaptanı kaleci Mert Günok, Çaykur Rizespor deplasmanında adeta kalesinde devleşti. 18 dakikada 3 net gol pozisyonunda Çaykur Rizespor'un golcüsü Ali Sowe'a geçit vermeyen Mert, 15. dakikadaki kurtarışıyla ise maça damga vurdu.
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısına siyah-beyazlıların kalesini koruyan kaptan Mert Günok damga vurdu.
18 DAKİKADA 3 GOLÜ ENGELLEDİ
Milli file bekçisi, karşılaşmanın ilk 18 dakikasında Karadeniz ekibinin golcüsü Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi. Mert, özellikle 15. dakikada Gambiyalı forvetin yaptığı vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.
İşte maça damga vuran o kurtarış;