Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu

Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, takım arkadaşlarını adeta yerin dibine soktu.

"BU FORMANIN AĞIRLIĞINI HERKESİN BİLMESİ GEREKİYOR"

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem" şeklinde konuştu.

"TAMAMEN UTANÇ VERİCİ"

Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.