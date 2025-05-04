Mert Günok: 'Hedefimiz Avrupa Ligi'ne Katılmak'

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa'da iyi maçları olduğunu ve derbileri iyi oynadıklarını dile getiren Mert Günok, "Bu sene bazı maçları iyi bazı maçları kötü oynadık. Büyük maçları çok iyi oynadık. Avrupa'da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen sezonun bir artısı kupa kazanmıştık. Tabii bunun olmaması lazım. İnişli çıkışlı maçlar yaşamamamız gerekiyor. Artık bu sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için yarışıyoruz. Bizim Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK'

Taraftarlardan gelecek sezon birlik olmalarını ve şampiyonluk yolunda destek isteyen tecrübeli kaleci, "Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz yüksek. Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyor. Bazen bocaladığımız anlarda, kötü gittiğimiz anlarda dışarıdan haksız eleştiriler alabiliyoruz. Genç oyuncular da var. Onlar hakkında kötü konuşmalar oluyor. Onlar bundan olumsuz etkileniyor. Taraftarlarımızdan ricam bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

Mert Günok sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

'Maçtan önce ilk 11'i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku'nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan'ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça bu sezonki ikinci karşılaşması olarak çıkması, beklentiler farklıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson takımın hepsi çok iyi mücadele ettiler. Yüksek toplarda ellerinde geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Güzel bir galibiyet oldu. İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum.'

'FARKLI OYUNCULARLA OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Savunma tandeminin sürekli değişmesinin kolay olmadığına değinen Mert, "Sürekli bir savunma tandeminin değişmesi takım için kaleci için iyi bir şey olarak görünmez. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Büyük bir takımda oynuyoruz. O yüzden kimle oynarsam oynayayım zaten elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil" diyerek sözlerini noktaladı.