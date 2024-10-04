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Mersinspor, Süper Lig'deki İlk Maçında Merkezefendi'yi Yenerek Başladı

Mersinspor, Süper Lig'deki İlk Maçında Merkezefendi'yi Yenerek Başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Mersinspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 75-65 mağlup etti. Maçta Olaseni ve Pineiro öne çıkan isimler oldu.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, McLemore 12, Arca Tülüoğlu, Tyler Cook 14, Ayberk Olmaz 3

Mersinspor: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5

1. Periyot: 20-21

Devre: 33-42

3. Periyot: 46-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Mersinspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 75-65 yendi.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

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