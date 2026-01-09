Haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı

Mersinspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımına 113-83'lik skorla yenilerek organizasyondan elendi. Le Mans takımının son 16 turuna yükseldiği maçta ilk periyodu 31-16 önde kapatan Fransız ekibi, farkı açarak maçı kazandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Mersinspor, deplasmanda Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 113-83 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kaybeden Mersin temsilcisi, organizasyondan elendi. Le Mans Sarthe Basket ise son 16 turuna yükseldi.

Antares Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 31-16 önde tamamlayan Fransa temsilcisi, soyunma odasına da 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan Le Mans Sarthe Basket, üçüncü çeyreğini 81-58 önde geçtiği karşılaşmadan 113-83 galibiyetle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
