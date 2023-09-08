Mersinli Rüzgar Nadal'ın Akademisinde Turnuva Kazandı

Mersinli 9 yaşındaki tenisçi Rüzgar Boyacıoğlu, Rafael Nadal'ın kurduğu Rafa Nadal Academisi'nde düzenlenen turnuvada birinci olarak 'winner' oldu. Nadal, Rüzgar ile selfie çekti.

MERSİN'de babasının yönlendirmesiyle 4 yaşında tenise başlayan Rüzgar Boyacıoğlu (9), İspanya'nın Palma de Mallorca adasında bulunan dünyaca ünlü tenis oyuncusu Rafael Nadal'ın kurduğu Rafa Nadal Academisi'nde 9 yaş grubu yaz kampında düzenlenen turnuvada rakiplerini yenerek en iyi ödül olan 'winner' oldu. Rüzgar ile ilgili olumlu yorumlar yapan Nadal, onunla selfie çekti.

Mersin'de yaşayan Miray Boyacıoğlu, oğlu Rüzgar'ı 5 yıl önce tenise yönlendirdi. Tenis antrenörü Hakan Ummak'ın yetiştiği Rüzgar Boyacıoğlu, son yıllarda düzenlenen farklı turnuvalarda ilk 3'e girerek dikkatleri çekti. Rüzgar, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Palma de Mallorca adasında bulunan dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın kurduğu Rafa Nadal Akademi'de 9 yaş grubu yaz kampına katıldı. Burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen tenisçilerle bir araya gelen Rüzgar, katıldığı eğitimlerin yanı sıra düzenlenen tüm turnuvaları da 9 yaş grubunda en iyi ödül olan 'winner' oldu

NADAL'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Rüzgar Boyacıoğlu'nun başarısı Rafael Nadal'ın da dikkatini çekti. Rüzgar Boyacıoğlu ile ilgili olumlu yorumlarda bulunan Rafael Nadal, geleceğin tenisçisi ile selfi yaptı. Miray Boyacıoğlu, Rüzgar'ı spor yatkınlığı nedeniyle tenise yönlendirdiğini dile getirerek, oğlunun sporla birlikte disiplinli bir çalışma yöntemi izlediğini kaydetti. Rüzgar ise gelecekte Türkiye'yi teniste uluslararası alanda temsil etmek, dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın izinden yürümek istediğini dile getirdi.