Yukatel Merkezefendi Basket: 110-92

Güncelleme:
Basketbol Erkekler Süper Lig 13'üncü haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Basket'i 110-92'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Can Mavisu, Kaan Büyükçil

MERSİN SPOR: Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Harun Apaydın 15, Koray Çekici, Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8

YUKATEL MERKEZEFENDİ BASKET: Bleijenberg 17, Mahir Ağva 9, Badzim 18, Miles 14, Cazalon 9, Ömer Can İlyasova, Omic 10, Griffin 7, Emre Tanışan 8, Erbey Kemal Paltacı,

1'İNCİ PERİYOT 33-23

DEVRE: 66-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-63

Basketbol Erkekler Süper Lig 13'üncü haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Basket'i ağırladı. Karşılaşmayı 110-92'lik skorla ev sahibi Mersin Spor kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

