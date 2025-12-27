Yukatel Merkezefendi Basket: 110-92
Basketbol Erkekler Süper Lig 13'üncü haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Basket'i 110-92'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Can Mavisu, Kaan Büyükçil
MERSİN SPOR: Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Harun Apaydın 15, Koray Çekici, Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8
YUKATEL MERKEZEFENDİ BASKET: Bleijenberg 17, Mahir Ağva 9, Badzim 18, Miles 14, Cazalon 9, Ömer Can İlyasova, Omic 10, Griffin 7, Emre Tanışan 8, Erbey Kemal Paltacı,
1'İNCİ PERİYOT 33-23
DEVRE: 66-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-63
