Haberler

Mersin Spor, Türk Telekom'a 96-82 Yenildi

Mersin Spor, Türk Telekom'a 96-82 Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Erkekler Süper Lig 8'inci haftasında Mersin Spor, Türk Telekom'u ağırladı. Maç sonucunda Türk Telekom, 96-82'lik skorla galip geldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs, Kartal Özmızrak 6, March 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Cruz 11, Ergi Tırpancı, White 6, Bentil 15

TÜRK TELEKOM: Deove 16, Berkan Durmaz 3, Alexander 14, Usher 5, Devon 24, Simonoviç 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Yavuz Tekin 2, Bankston 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-25

2'NCİ PERİYOT: 36-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-75

Basketbol Erkekler Süper Lig 8'inci haftasında Mersin Spor, Türk Telekom'u ağırladı. Karşılaşmayı 96-82'lik skorla konuk Türk Telekom kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Kan donduran cinayet! Evine gelen adamı baltayla öldürdü
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.