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Mersin Spor, Manisa Basket'i 97-88 Yenerek Galip Geldi

Mersin Spor, Manisa Basket'i 97-88 Yenerek Galip Geldi
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Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Mersin Spor, Manisa Basket'i 97-88 mağlup etti. Maç boyunca çekişmeli anlar yaşanırken, Mersin Spor devreyi 53-45 önde kapattı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

MERSİN SPOR: Olaseni 21, Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Berkay Sinirlioğlu 5, Cruz 24, Simmons 9, Kairys 5, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar,

Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-28

DEVRE: 53-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-72

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Mersin Spor sahasında Manisa Basket'i 97-88 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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