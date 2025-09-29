Mersin Spor Kulübü, Sezona Galibiyetle Başladı

Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında deplasmanda Glint Manisa Basket'i 87-68 yenerek lige galibiyetle giriş yaptı.

Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Glint Manisa Basket'i 68-87'i yenerek sezona galibiyetle başladı. Maç boyunca üstünlüğü elden bırakmayan Carettalar aldıkları sonuçla ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ligde liderlik koltuğuna oturdu.

MSK Başantrenörü Can Sevim maç sonu değerlendirmesinde, sezona galibiyet ile başlamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Lige kazanarak başlamak gerçekten çok değerli. Ancak henüz istediğimiz seviyede değiliz. Takımın birbirine uyumu arttıkça ve oyun sistemimiz tam anlamıyla oturdukça çok daha iyi bir basketbol ortaya koyacağımıza inanıyorum. Hücumda takımı taşıyabilecek çok fazla alternatifimiz var; bu nedenle tüm konsantrasyonumuz savunmaya yönelmeli. Bu maçta rakibe verdiğimiz hızlı hücum sayıları dışında, savunmada herkes çok iyi iş çıkardı. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Carettalar sezonun 2. hafta mücadelesinde 4 Ekim Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda Beşiktaş Gain ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. - MERSİN