Mersin Spor, Karditsa Iaponiki'yi 81-73 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 mağlup etti. Mersin temsilcisi, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)
Mersin Spor: Olaseni 17, Cobbs 13, March Jr 10, Cruz 14, White 11, Cowan 6, Ergi Tırpancı 2, Bentil 8, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı
Karditsa Iaponiki: Brandon Jefferson 20, Bothwell, Kaselakis 4, Damien Jefferson 10, Madsen 11, Horchler 12, Ellis III 6, Diplaros 7, Kamperidis 3
1. Periyot: 20-23 (Karditsa Iaponiki lehine)
Devre: 37-39 (Karditsa Iaponiki lehine)
3. Periyot: 64-56 (Mersin Spor lehine) - MERSİN