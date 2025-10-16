Haberler

Mersin Spor, Filou Oostende'yi 104-86 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında Belçika'nın Filou Oostende takımını 104-86 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Coretec

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Andrea Bongiorni (İtalya)

Filou Oostende : Estrada 14, Melson 18, Schakel 11, Gillet 12, Fiedler 4, Mennes, Buysse 3, Bratanovic 6, Yaacov 13, Obanov, Sylla 5

Mersin Spor : Cobbs 19, Cruz 4, March 15, White 18, Olaseni 18, Cowan 19, Bentil 5, Kartal Özmızrak 1, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 5, Ergi Tırpancı

1. Periyot: 17-30

Devre: 48-49

3. Periyot: 64-73

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Belçika kulübü Filou Oostende'yi 104-86 yendi.

Mersin Spor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Filou Oostende ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
