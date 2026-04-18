Bursaspor: 84-86

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mersin Spor, evinde Bursaspor'a 86-84 mağlup oldu. Maçta öne çıkan performanslarla birlikte Mersin Spor'un son çeyrekteki çabaları yeterli olmadı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

MERSİN SPOR: Olaseni 10, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Chassang 13, Enoch 10

BURSASPOR: Childress 5, Bora Satır, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Georges-Hunt 8

1'İNCİ PERİYOT: 29-18

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-59

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Türk futbol ve siyasetinin acı kaybı

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun