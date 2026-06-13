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Mersin'de uluslararası paralimpik organizasyonlar

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Mersin, 15-22 Haziran'da Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na, 26 Haziran-04 Temmuz'da ise Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 29 ülkeden sporcular para badminton, para dans, tekerlekli sandalye eskrim ve halter branşlarında yarışacak.

Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları ile Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin açıklamasına göre Mersin, 15-22 Haziran tarihlerinde Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na, 26 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde ise Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Organizasyonlarda para badminton, para dans, tekerlekli sandalye eskrim ve görme engelliler halter branşında 29 ülkeden sporcular madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Mersin, geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla paralimpik sporlar adına güçlü bir sınav verdi. 2026'da da 5 kıtadan 29 ülke katılımıyla düzenlenecek organizasyonlar ile bu ivmeyi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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