Mersin İdmanyurdu Kulübü için Acil Destek Çağrısı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'deki yöneticiler ve siyasetçiler başta olmak üzere imkanı olan herkesin ekonomik açıdan zor günler geçiren Yeni Mersin İdmanyurdu Kulübü'ne destek vermesi gerektiğini söyledi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025-2026 Futbol Sezonu'nda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Türkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Kulübü'nün sıkıntı günler geçirdiğini belirtti.

Kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan kulübün, ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını ifade eden Ekmen, şöyle konuştu:

"Sürece el atacak ve gidişatı değiştirecek güç ve yetkiyle kulübü finanse edecek imkanım yok. 15 gündür devam eden bu kötü süreç düzelir diye umutla bekledik. Bugün, burada konuşmak dışında elimden bir şey gelmemesinin üzüntüsü ve acziyeti içerisinde bir kez daha şehrimizin önde gelenlerine seslenmek istiyorum. Bu şehri temsil eden, bu şehirle bütünleşen herkese diyorum ki çok az zamanımız kaldı. Mersin İdman Yurdu'nun 100'üncü yılında diri diri toprağa gömülmesine göz yummayalım."

Ekmen, Mersin'deki yöneticiler ve siyasetçiler başta olmak üzere iş dünyasının temsilcilerinin ve imkanı olan herkesin, kulübe sahip çıkması gerektiğini kaydetti.