Mersin'de ProBeach Tour Plaj Voleybolu Etabı Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ProBeach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Kızkalesi Plajı'nda gerçekleştirilecek. 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybol takımının mücadele edeceği etkinlikte toplam para ödülü 200 bin TL olacak. Seyirci girişi ücretsiz olacak ve ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ProBeach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 29 Eylül-1 Ekim günlerinde Kızkalesi Plajı'nda gerçekleştirilecek. 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybol takımının mücadele edeceği müsabakada toplam para ödülü 200 bin TL olacak.

Karşılaşmalarda, 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybol takımı mücadele edecek.

Seyirci girişinin ücretsiz olacağı ProBeach Tour'da 3 gün boyunca ücretsiz servis imkanı da sağlanacak. Forum AVM'den kalkış 08.30 ile 13.00 saatlerinde, Kızkalesi'nden ise saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında olacak. Etkinliğe dair Alo 185 ve plaj.voleybolpark.com adresinden detaylı bilgiye erişilebiliyor.

"SPOR ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORUZ"

Mersin'in Erdemli İlçesi Kızkalesi Plajı'nda gerçekleşecek olan yarışma ile ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Vatandaşa yaptığımız her türlü hizmetin yanında spor hizmetlerinde de çok önemli ivme kazandık, çok önemli işler yapıyoruz. ProBeach organizasyonu da bunlardan bir tanesi. İlkini geçen sene yaptık. İkinci kez yapıyoruz. 29 Eylül Cuma günü başlıyor, 1 Ekim Pazar günü de bitiriyoruz. Uluslararası bir organizasyon. Toplamda 7 farklı ülkeden; 12 kadın, 14 erkek takımı olmak üzere 26 tane takım katılıyor. Güzel bir organizasyon olmasını bekliyoruz. Bütün Mersinlileri bu organizasyona bekliyoruz" dedi.

"ÇOK GÜZEL MAÇLAR İZLEYECEKLER"

Spor ve eğlencenin bir arada olacağı bir etkinlik olduğunu kaydeden Taşkın, Kızkalesi'ne ulaşım için servis hizmeti de sağlayacaklarını belirterek, "Mersin'den buraya gelmek isteyenler için her gün sabah saat 08.30'da öğlenden sonra da 13.30'da Forum AVM durağından Kızkalesi'ne otobüslerimiz kalkacaktır. Kızkalesi'nde tatil yapan insanlarımız da katılıyorlar. Çok güzel maçlar izleyecekler. Üç gün boyunca sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar maçlar devam edecek. Akşamları da konserlerimiz olacak" diye konuştu.