Mersin'de Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Başladı

Mersin'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası başladı. Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuva, 1 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli 455 sporcunun katılımıyla düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, açılış seremonisinin ardından resmi antrenmanlarla başladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırarak tarih yazan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın isimlerinin verildiği Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başlayan turnuva, 1 Eylül'de sona erecek. - MERSİN