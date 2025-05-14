Mersin'de Epe Açık Turnuvası Sonuçlandı: Alanyasporlu İlke Taşbaş Şampiyon!

Mersin'de düzenlenen U17 Yıldızlar, Gençler, Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda Alanyasporlu İlke Taşbaş kadınlar katagorisinde şampiyon olurken, gençler kategorisinde ise Doruk Erolçevik birinci, Cengizhan Öner de ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen "U17 Yıldızlar, Gençler, Büyükler Epe Açık Turnuvası" sona erdi. Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya Türkiye genelinden 513 sporcu katıldı. Turnuvanın U17 Açık Kadın Epe kategorisinde Alanyaspor Eskrim Takımı sporcusu İlke Taşbaş şampiyon olurken, Gençler Açık Epe Turnuvası'nda ise sporcular Doruk Erolçevik birincilik, Cengizhan Öner de ikincilik derecesi aldı. - ANTALYA