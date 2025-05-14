Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

Mersin'de Epe Açık Turnuvası Sonuçlandı: Alanyasporlu İlke Taşbaş Şampiyon!

Mersin'de Epe Açık Turnuvası Sonuçlandı: Alanyasporlu İlke Taşbaş Şampiyon!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen U17 Yıldızlar, Gençler, Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda Alanyasporlu İlke Taşbaş kadınlar kategorisinde şampiyon olurken, gençler kategorisinde Doruk Erolçevik birinci, Cengizhan Öner de ikinci oldu. Turnuvada toplam 513 sporcu yarıştı.

Mersin'de düzenlenen U17 Yıldızlar, Gençler, Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda Alanyasporlu İlke Taşbaş kadınlar katagorisinde şampiyon olurken, gençler kategorisinde ise Doruk Erolçevik birinci, Cengizhan Öner de ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen "U17 Yıldızlar, Gençler, Büyükler Epe Açık Turnuvası" sona erdi. Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya Türkiye genelinden 513 sporcu katıldı. Turnuvanın U17 Açık Kadın Epe kategorisinde Alanyaspor Eskrim Takımı sporcusu İlke Taşbaş şampiyon olurken, Gençler Açık Epe Turnuvası'nda ise sporcular Doruk Erolçevik birincilik, Cengizhan Öner de ikincilik derecesi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?

Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.