Mersin Camspor, TFF'den olumlu yanıt aldı

Mersin Süper Amatör Lig play-offu lider bitirmesine rağmen baraj maçında Erdemli Belediyespor'a penaltılarla yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkamayan Mersin Camspor'un başvurusuna TFF'den, olumlu yanıt geldi. TFF Amatör İşler Müdürlüğünden gelen yazıyla Mersin'in 4 takımla BAL'da temsil edileceği açıklandı.

Mersin'in en eski futbol kulüplerinden biri olan Mersin Camspor, sonunda BAL'a yükselmeyi başardı. Geçen yıl sezonu lider bitirmesine rağmen baraj maçı oynayan ve penaltı atışları sonucunda yenilen mavi beyazlı ekip, statü gereği kendilerinin de BAL'a yükseltilmesi gerektiğine yönelik TFF'ye başvurdu. Bir süredir Camspor'un başvurusunu değerlendiren TFF Amatör İşler Müdürlüğü, yapılan başvuruyu haklı bularak, Mersin'in 4 takımla bu yıl BAL'da temsil edileceğini açıkladı.

"Hak ettiğimiz yerdeyiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Camspor Başkanı Serhat Yıldırım, "Gerçekten bu ligi hak eden takımların başında geliyoruz. Çünkü biz ne belediye nede bir kurum takımıyız. Biz kendi öz bütçemizle kurulmuş, gençlerden oluşan bir aile kulübüyüz. Alt yapımızda yüzlerce çocuk eğitim alırken, A takımımızda da büyük başarılar elde ettik. 3 sezonda hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan kendi imkanlarımızla ve Mersin'in çocuklarıyla 79 resmi maç yapıp 60 galibiyet, 15 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldık. Geçen yıl ligi lider bitirmemize rağmen baraj maçı oynamak zorunda kaldık. Maalesef de bu maçta rakibimize penaltı atışları sonucunda mağlup olduk. Ancak biz burada haksızlığa uğradık. Bir kere lider olduğumuz için direk çıkmamız gerekiyordu. Bu olmadı üstüne baraj maçı oynadık, yenildik ama BAL'dan gelecek takımla bir maç daha yapmamız gerekiyordu. Burada Silifke Belediyespor 3. Lige çıkınca BAL'dan takım düşmedi ve bizim hakkımız olan baraj maçını oynayamadık. Bizimde uzun uğraşlar sonucunda yaptığımız başvurumuz TFF'den olumlu olarak döndü ve takımımız bu yıl BAL'da mücadele verecek. Çok şükür artık hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu süreçte bizim yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

"Şimdi Mersinli gençler için destek zamanı"

Resmi yazının gelmesinin ardından çalışmalara başladıklarını belirten Yıldırım, "Öncelikle kemik kadromuzda bulunan futbolcularla görüşüp, anlaşabildiklerimizle anlaşacağız. Ardından transfer çalışmalarına başlayacağız. Tabi 3 sezondur sadece kendi öz bütçemizle takımımızı oluşturduk ve lige girdik. Ancak BAL'da Mersinli gençler için destek almamız lazım. Biz Mersin'in takımıyız ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz yine kendi çabalarımızla ortaya birşeyler koymaya çalışacağız ama mutlaka hem maddi hemde manevi olarak destek olunması lazım. Burada belediyelerimize, iş adamlarına büyük iş düşüyor. Herkesin Mersin'in takımlarına sahip çıkması lazım. Özellikle bizim gibi belediye ve kurum takımı olmayan takımlara daha çok destek olunması gerekir. İnşallah oluşturacağız kadro ile BAL'da da güzel sonuçlar elde ederiz" diye konuştu. - MERSİN