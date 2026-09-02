Haberler

FIBA Kadınlar Süper Kupa Mersin'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Fenerbahçe Tarfin ile ÇİMSA ÇBK Mersin, 7 Ekim Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak

Mersin, Fenerbahçe Tarfin ile ÇİMSA ÇBK Mersin arasında 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak 2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile Avrupa Kupası kazananı ÇİMSA ÇBK Mersin, kupada karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Tarfin, 2023 ve 2024 yıllarının ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşarak son 4 sezonda 3. kez zaferi hedefleyecek.

Mersin ekibi ise ev sahibi olduğu maçta ilk kez şampiyonluk için mücadele edecek.

İki Türk ekibini karşı karşıya getirecek maçın ardından 2026 FIBA Süper Kupa, Türkiye'de kalacak.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başörtülü garson beni korkutuyor' dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı

"Başörtülü garson beni korkutuyor" dedi, yaka paça dışarı atıldı
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Nijer'deki askeri hareketlilikte bomba iddia! 4 ülkenin adı verildi

Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Dünyaca ünlü şarkıcı yıllar sonra sahnelere geri dönüyor!

Hastalığı nedeniyle uzaktı! Dünyaca ünlü şarkıcı dansıyla şaşırttı
İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır

İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini