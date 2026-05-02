Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece deplasmanında
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ligde kalmayı garantileyip yeni sezonda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadelesini sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın son deplasman maçında küme düşen Büyükçekmece'ye konuk olacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ligde kalmayı garantileyip yeni sezonda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadelesini sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın son deplasman maçında küme düşen Büyükçekmece'ye konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 28 maçta 11 galibiyet alan Denizli temsilcisi, haftaya Safiport Erokspor'la evinde oynayacağı son maç öncesi kazanıp puan tablosunda dokuzuncu sıradaki yerini korumak istiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı