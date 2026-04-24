Merkezefendi evinde direnemedi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste üçüncü yenilgisini evindeki erteleme maçında Galatasaray önünde aldı. Rakibine 90-80 yenilen Denizli ekibi bitime 3 maç kala 10 galibiyette kaldı. Merkezefendi'de antrenör Zafer Aktaş, "Hücumda çok yüzdesiz ve düşük tempoyla oynadığımız bir gündü, buna en kritik yerlerde alamadığımız savunma ribaundları eklenince maçı kaybetmemiz kaçınılmaz oldu. Maça gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şimdi pazartesi yine evimizde oynayacağımız Mersin Spor maçına en kısa sürede hazır olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı