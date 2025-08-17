Merkezefendi Belediyesi, Fransız Guard Malcolm Cazalon'u Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, Euroleague takımı Asvel altyapısından yetişen Fransız guard

Malcolm Cazalon'u renklerine bağladı. Malcolm Cazalon özelikle Sırbistan ve Adriyatik Ligi'nde mücadele eden Mega Bemax performansıyla NBA'e adım attı. Geçtiğimiz sezonun FIBA Europe Cup şampiyonu Surne Bilbao Basket forması giyen Malcolm, burada ligi 7.8 sayı 2.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Malcolm Cazalon üçlüklerini bu sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi için atacak.