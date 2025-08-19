Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Sezona İddialı Başladı

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki beşinci sezonunda iddialı olmayı hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Basket yenilediği kadrosuyla antrenmanlara başladı. Denizli ekibinin Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda antrenör Zafer Aktaş yönetiminde yaptığı ilk çalışmayı başkan Veli Deveciler ve yönetim de takip etti. Geçen sezonki kadrosundan Malik Newman, Tyler Cook, Stefan Moody, Vrenz Bleijenbergh, Ben McLemore, James Nnaji, Arca Tülüoğlu, Metin Türen, Emre Yosmaoğlu, Ayberk Olmaz, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Egehan Arna ve Egemen Güven'le yeniden anlaşmayan Merkezefendi, Roko Badzim, Hans Vanwijn, Ata Engin'i kadroda tutarak Mahir Ağva, Emre Tanışan, Ömer Can İlyasoğlu, Erbey Kemal Paltacı, Javontae Hawkins, Sam Griffin, Malcolm Cazalon ile Josh Roberts'ı transfer etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor