Merkezefendi Belediyesi Basket Tofaş'a Yenildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tülüoğlu 3, Cook 2, Egemen Güven 2, Mclemore 23, Metin Türen 2

TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 8

1'İNCİ PERİYOT: 21-29

İLK YARI: 43-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-76

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 4, son 12 maçta ise 9 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Tofaş'a yenilmekten kurtulamadı: 92-94. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 21-29, ilk yarısı 43-56, üçüncü periyodu 71-76 bitti. Ev sahibinin son bölümdeki çabası maçı kazanmaya yetmedi. Bu skorla ilk 4 mücadelesi veren Tofaş 19 galibiyete ulaştı. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise 11 galibiyette kalıp son hafta öncesi Play-In şansını kaçırdı.