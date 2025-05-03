Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Fenerbahçe'ye Şok Yenilgi

BASKETBOL Süper Ligi'nde en alt sıradan başladığı çıkışta üst üste galibiyetler alan Merkezefendi Belediyesi Basket, EuroLeague'in en güçlü temsilcilerinden Anadolu Efes'i yendikten sonra lider Fenerbahçe Beko'nun da 21 maçlık kazanma serisine son verdi. Hafta içinde EuroLeague'de adını Final Four'a yazdıran, ligde Denizli deplasmanına kadar 26 maçta 25 galibiyet alan Fenerbahçe'yi 79-63 yenen Merkezefendi kurtuluş için dev bir adım attı. Fenerbahçe bu maça kadar ligde ilk ve tek yenilgisini 3 Kasım 2024'te Aliağa Petkimspor'dan almıştı.

Evinde art arda 6'ncı galibiyetini alan Merkezefendi Basket, rakiplerinden Manisa Basket'in de kazandığı haftada son 3 maça toplam 10 galibiyetle düşme hattının üzerinde girdi. Denizli ekibinde Egehan Arna 8'de 6 üçlük isabetiyle 20 sayıyla oynayıp takımına galibiyeti getirdi. Merkezefendi'de Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkardığı takımını üst üste dördüncü sezonda da Süper Lig'de tutmaya yaklaşan Antrenör Zafer Aktaş, kalan 3 haftada gemiyi limana yanaştırmak istediklerini söyledi.