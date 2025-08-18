Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Ayrılan Oyunculara Veda Mesajı

BASKETBOL Süper Ligi'nde transferde son olarak guard Malcolm Cazalon ve pivot Josh Roberts'ı kadrosuna katan Merkezefendi Belediyesi Basket takımdan ayrılan yerli oyuncular için teşekkür mesajı yayınladı. Denizli temsilcisi farklı takımlara transfer olan 8 yerli oyuncuya veda etti. Açıklamada, "Geride kalan sezonda bizimle birlikte sahada ter döken, kulübümüze değer katan oyuncularımız, Arca Tülüoğlu, Metin Türen, Emre Yosmaoğlu, Ayberk Olmaz, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Egehan Arna ve Egemen Güven'e emekleri için teşekkür ediyoruz. Her biriniz bu ailenin hikayesinde iz bıraktınız. Yeni yolculuklarınızda başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor