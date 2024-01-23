Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'u mağlup ederek ligde kalma umutlarını sürdürdü

Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Samsunspor'u evinde uzatma periyodu sonucunda 83-74 mağlup ederek düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ligde kalma hedefiyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ligin zor olması nedeniyle ligde kalmanın da zor olduğunu ifade eden Zafer Aktaş, "Stres seviyesi çok yüksekti. Maçın başında hem Samsun'un hem bizim oynayacağımız basketbol çok göze hoş gelmeyebilir demiştim ki öyle de oldu. Kendi takımım adına konuşursam stres seviyesini yönetemedik" dedi.

"Moses bizi erken yalnız bıraktı ama diğer oyuncular onun eksikliğini kapattı" diyen Aktaş, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Bu galibiyeti yardımcılarım Erhan, Sergen ve Musa hocaya yazıyorum çünkü çok iyi hazırlık yaptılar ve maçın içinde de çok iyi iş çıkardılar. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Daha çok maç var ve bizim için her maç final. Ligde kalmaya ve gemiyi limana yanaştırmaya çalışacağız. İnşallah sene sonunda ikili averajı aramayız" şeklinde konuştu.