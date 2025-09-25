Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Kenneth Smith ile Anlaştı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Kenneth Smith ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi ABD'li guard Kenneth Smith'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Türk Telekom'da da görev alan Smith, Avrupa'nın birçok liginde tecrübe sahibi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında pazartesi günü Bursaspor'u konuk edecek Merkezefendi Belediyesi Basket guard transferi yaptı. Denizli ekibi ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti. 32 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon ligde Türk Telekom'da da görev yaptı. Smith, Avrupa kariyerinde Letonya, Litvanya, İsrail, Macaristan, Belçika, Fransa'da birçok takımda oynadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Denizli basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
4 aylık köpeği sopayla öldüresiye dövdü! Valilik görüntüler sonrası harekete geçti

Görüntü infial yarattı, valilik tepkiler sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.