Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Josh Roberts ile Yollarını Ayırdı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Josh Roberts ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon başında kadrosuna kattığı Josh Roberts ile yollarını ayırdı. 3 maça çıkan pivotun ortalamaları 2,7 sayı ve 2,3 ribaund oldu. Kulüp, Roberts'a teşekkür etti ve yeni yolculuğunda başarılar diledi.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon başında kadrosuna kattığı Josh Roberts ile yollarını ayırdı. Denizli ekibinin formasıyla ligde 3 maça çıkan 26 yaşındaki pivot, 2,7 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Merkezefendi yönetimi Roberts'ın ayrılığıyla ilgili, "Sahaya koyduğun enerji, mücadele ve karakter için teşekkürler Josh Roberts. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.