Merkezefendi'den forvet takviyesi
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu ABD'li uzun forvet Isaiah Miles ile güçlendirdi. Kariyerinde Hapoel Tel Aviv, AEK ve Hapoel Holon gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki Miles, geçen sezonu İsrail Ligi'nde 11 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Miles, bu sezonun ilk bölümünde Fransa'da Cholet formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi'nde mücadele etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor