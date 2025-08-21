Merkezefendi Belediyesi Basket'in Hazırlık Maçları Programı Açıklandı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Yukatel Cup 2025 ve Antalya'da Gloria Turnuvası'nda mücadele edecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona büyük oranda yenilediği kadrosuyla girecek olan Merkezefendi Belediyesi Basket'in oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Denizli temsilcisi sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk olarak evinde parkeye çıkacak. Merkezefendi, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Yukatel Cup 2025'te Bordo Basketbol ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kupada 28 Ağustos'ta Bordo, 30 Ağustos'ta Göztepe ile oynayacak Merkezefendi ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Turnuvası'nda mücadele edecek. Merkezefendi Basket bu turnuvada 5 Eylül'de Trabzonspor, 7 Eylül'de ise Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

