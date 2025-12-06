Merkezefendi'nin rakibi Fenerbahçe
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç yarın Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak ve biletler tükendi.
BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko'yla evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Mücadelenin hafta içinde satışa çıkan biletleri tamamen tükenmişti. Denizli temsilcisi Merkezefendi bu sezon ligde ilk 9 haftada 4 galibiyet alarak Play-Off yarışına ortak oldu. Fenerbahçe 9 maçta 8 galibiyetle haftaya puan tablosunda ikinci sırada başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor