Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Deplasmanda İlk Galibiyetini Aldı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Deplasmanda İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 81-73 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Antrenör Zafer Aktaş, galibiyetin önemi ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 81-73 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket ilkleri yaşayıp milli araya mutlu girdi. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Denizli ekibi ilk defa dış sahada kazanmayı da başardı. Ligde daha önce çıktığı 4 deplasman maçını kaybeden Merkezefendi, Petkim zaferiyle 9 maçta 4 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını tamamen kopardı. FIBA Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen 1 haftalık araya moralli giren Merkezefendi'de ilaç gibi gelen bir galibiyet aldıklarını söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, Aliağa gibi bir deplasmanda kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Aktaş, "Bu sene orta sıralarda kalmak ve alttan uzaklaşmak istiyoruz. Düşmemeye oynayan değil, biraz daha yukarı oynayan bir takım yaratma hüviyetindeyiz; amacımız bu. Bunun için de deplasman kazanmamız gerektiğini diyordum. Bu galibiyet sıralama açısından da bizim için önemliydi ve bunun bilincindeydik. Özellikle müdafaa kısmında çok iyi mücadele verdik. Milli arada bütün sporculara başarılar diliyorum. Biz de üç oyuncumuzu milli takımlarına gönderiyoruz. İnşallah milli takım arasını sakatlıksız, belasız geçirirler. Ondan sonra sezonumuza devam ederiz" dedi. Denizli ekibinden Mahir Ağva Almanya, Roko Badzim Hırvatistan, Alen Omic ise Slovenya'nın milli takımlarına davet edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.