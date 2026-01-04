Merkezefendi Belediyesi Basketbol, Büyükçekmece'yi mağlup etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli,

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

DEVRE: 52-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-67

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste 4 mağlubiyetten sonra evinde düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol'u yenerek nefes aldı: 104-97. Maçın ilk periyodunda 23-27 geride kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi 52-44 kapatmayı bildi. Üçüncü periyotta rakibi Büyükçekmece karşısında 83-67 önde olan Denizli ekibi karşılaşmayı 104-97 kazandı. Denizli temsilcisinde Bleijenbergh attığı 32 sayıyla maçın yıldızı oldu. Merkezefendi bu skorla 14 hafta sonunda 5 galibiyete ulaşıp rahatlarken, Büyükçekmece 2 galibiyetle son sırada kaldı.