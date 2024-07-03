Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Avusturya maçında 2 gol kaydeden milli futbolcumuz Merih Demiral sevincini bozkurt işareti yaparak gösterirken hareket sonrası UEFA yıldız oyuncumuz hakkında soruşturma başlattı.

UEFA MERİH HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA'dan yapılan açıklamada "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında başlatılan skandal soruşturmaya dair kritik bir detay ortaya çıkarken gelişmeyi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

"UEFA'NIN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMA KABUL EDİLEMEZ"

Golden sonra bozkurt işareti yapan Merih'i UEFA'ya şikayet eden kişinin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser olduğunu belirten Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez.

Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi.