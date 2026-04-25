Merih Demiral’ın Takımı Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi’nde Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya’nın Machida Zelvia takımını uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Maçın normal süresi golsüz berabere biterken, Al-Ahli’de 68. dakikada Hawsawi kırmızı kart gördü. Al-Ahli, 96. dakikada Albirakan’ın golüyle kupayı kazandı.

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli'de Hawsawi, 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5'inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Al-Ahli, 96'ncı dakikada Albirakan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi'nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

Türkiye'yi hedef alan ittifaka Rusya'dan tehdit: Vururuz
Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler