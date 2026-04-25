Merih Demiral’ın Takımı Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi’nde Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

MİLLİ futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia'yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli'de Hawsawi, 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5'inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Al-Ahli, 96'ncı dakikada Albirakan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi'nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

