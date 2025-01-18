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Menteşe Spor Lisesi'nden Türkiye Şampiyonu Tuna Yaraş Kaymakam'ı Ziyaret Etti

Menteşe Spor Lisesi'nden Türkiye Şampiyonu Tuna Yaraş Kaymakam'ı Ziyaret Etti
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Okul Sporları B Genç 67 Kilo Erkekler Halter Türkiye Birinciliği'nde şampiyon olan Tuna Yaraş, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'i ziyaret etti. Kaymakam Eriş, genç sporcunun başarısını kutlayarak, Tuna'nın azim ve çalışmasının örnek olduğunu dile getirdi.

Okul Sporları B Genç 67 Kilo Erkekler Halter Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Tuna Yaraş, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti.

Tuna Yaraş'ın ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe Spor Lisesi Müdürü Serkan Esen ve Antrenörü Çağrı Nazik eşlik etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Eriş, Tuna Yaraş'ın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek "Gençlerimizin spor alanındaki büyük başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. Tuna Yaraş, azmi ve çalışmasıyla herkes için örnek bir sporcu oldu. Kendisini, ailesini ve emeği geçen tüm öğretmen ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi.

Tuna Yaraş ise desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Eriş'e teşekkür ederek, gelecekte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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