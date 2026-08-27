Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Muğla'da Büyük Coşkuyla Tamamlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Muğla'da Büyük Coşkuyla Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvası kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Yetkililer, Zafer Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle yaşamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvası büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır parke mücadeleleri yaşandı. Sporcuların kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya yarıştığı turnuvada, izleyiciler de tribünlerden takımlara büyük destek verdi.

Kıran kırana geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden yetkililer, Zafer Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Tören, dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlanarak arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Hem saldırıp hem dayağı yiyen bu adamın kim olduğu ortaya çıktı
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik mezar bulundu

AİGEAİ’DE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: 10 HELLENİSTİK MEZAR BULUNDU
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

2 gündür yaşam savaşı veren minik Halil'den acı haber
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim